1/6 In Wolhusen LU läuft ein Grosseinsatz von Polizei und Rettungskräften. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Foto: Leserreporter

Cédric Hengy Redaktor News

In Wolhusen LU ist am Sonntagabend ein grosser Polizeieinsatz im Gange. Wie «20 Minuten» berichtet, sind zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdiensten vor Ort.

An der Entlebucherstrasse wurden mehrere Polizeifahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Fahrzeug des Luzerner Kantonsspitals gesichtet. Teile der Strasse sind abgesperrt. Die genauen Umstände des Einsatzes sind noch unklar. Augenzeugen berichten von ungewöhnlichen Szenen. Ein Polizist wurde dabei beobachtet, wie er eine Langwaffe aus einem Fahrzeug holte. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz und suchte in einem abgesperrten Bereich nach Spuren. Neben den uniformierten Beamten wurden auch Zivilpolizisten gesichtet.

Gebäude von Einsatzkräften abgeriegelt

«Ich war gerade bei meinen Eltern auf Besuch, als wir gegen 16.30 Uhr plötzlich laute Sirenen hörten», sagt Blick Leserin Diana Kameri (38) zu Blick. Es seien dann innert kürzester Zeit mehrere Polizei- und Rettungswagen angefahren und ein Gebäude abgesperrt worden. «Die Einsatzkräfte sind immer noch hier. Sogar eine Drohne kreist mittlerweile über dem Haus.» Polizisten in Zivil würden sogar die Abfallkübel untersuchen, sagt sie.

Was genau vorgefallen ist, weiss Kameri aber nicht. Auch von einer möglichen Tat hätten weder sie noch ihre Eltern etwas mitbekommen.

Die Kantonspolizei Luzern bestätigt gegenüber Blick den laufenden Einsatz, hält sich aber mit Details zurück. Eine offizielle Stellungnahme wurde für einen späteren Zeitpunkt angekündigt.





Bist du aktuell vor Ort und hast Fotos oder Videos vom Einsatz? Am einfachsten erreichst du uns via Blick-App. Klicke unten auf das Kamera-Icon in der Navigation und lade deine Bilder, Videos oder Text-Inputs hoch. Du kannst uns deinen Beitrag auch schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch senden. Blick honoriert neu jedes Foto oder Video, das zu einem Beitrag führt, mit 50 Franken.