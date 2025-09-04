Luzerner Stadtrat will Ratssaal mit Abstimmungsanlage ausrüsten

Das Luzerner Stadtparlament soll im Rathaus eine Konferenz- und Abstimmungsanlage erhalten. Die Stadtregierung beantragt dafür einen Sonderkredit von 1,35 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Im Rathaus an der Reuss tagt das Luzerner Stadtparlament. Hier soll eine Konferenz- und Abstimmungsanlage installiert werden. (Archivbild) Foto: SIGI TISCHLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Grosse Stadtrat, das Stadtparlament, führt seine Sitzungen im historischen Ratssaal an der Reuss durch. Der bisher provisorisch eingesetzte Livestream und die technische Infrastruktur sollen nun durch eine dauerhafte, moderne Lösung ersetzt werden, wie die Stadtregierung mitteilte.

Die neue Konferenz- und Abstimmungsanlage ermögliche unter anderem eine effiziente Sitzungsführung und eine automatisierte Stimmabgabe, so der Stadtrat. Die manuelle Auszählung durch Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler würde entfallen.

Zudem würden Arbeitsplätze und Beleuchtung an die neuen Anforderungen angepasst. Sämtliche Massnahmen seien mit der kantonalen Denkmalpflege abgestimmt, da das Rathaus als Kulturerbe von nationaler Bedeutung geschützt ist.

Die Bauarbeiten sind für Sommer 2026 geplant. Der Grosse Stadtrat wird über den Sonderkredit voraussichtlich in der Sitzung am 13. November debattieren.