Mehr private Spitex-Anbieter im Kanton Luzern

Im Kanton Luzern haben 2024 rund 14'500 Personen Spitex-Leistungen genutzt. Dabei stieg vor allem der Anteil privater Organisationen deutlich, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag bekanntgab.

Im Kanton Luzern wurden 2024 rund 14'500 Personen von Spitex-Organisationen betreut. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Privater Spitex-Anteil stieg 2024 auf 35 Prozent

Frauen ab 80 beanspruchen häufiger ambulante Pflege als Männer

3000 Personen arbeiteten 2024 in Luzerner Spitex, 4,6% mehr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Anteil privater Leistungserbringer erhöhte sich von 29,9 Prozent im Jahr 2023 auf 35 Prozent (2024).

Insgesamt erbrachten 117 Organisationen und selbständige Pflegefachpersonen rund 1,25 Millionen Stunden Spitex-Leistungen. Das ist gegenüber 2023 ein Anstieg von 5 Prozent, wie Lustat mitteilte.

Knapp jede fünfte Person ab 80 Jahren erhielt ambulante Pflege, wobei Frauen in diesem Alterssegment häufiger Leistungen beanspruchten als Männer.

Private Spitex-Organisationen, die in der Regel oft besonders intensive Pflegefälle betreuen, leisteten 2024 rund 162 Stunden pro Klientin oder Klient. Ihr Aufwand war deutlich höher als bei Organisationen mit Versorgungspflicht (65 Stunden).

Insgesamt arbeiteten laut Lustat 3000 Personen im Kanton Luzern in Spitex-Organisationen oder waren als selbständige Pflegefachpersonen tätig. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 4,6 Prozent.