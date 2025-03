Personalie Gebäudeversicherung Luzern erhält einen neuen Chef

Die Gebäudeversicherung Luzern (GVL) erhält per 1. Oktober 2025 einen neuen Leiter. Patrick Bühlmann werde dann Dölf Käppeli ablösen, der in Pension gehe, teilte die GVL am Donnerstag mit.

