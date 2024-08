Luzerner Regierung wählt Katrin Dihr zur neuen Kantonsapothekerin

Die 49-jährige Katrin Dihr ist vom Luzerner Regierungsrat zur neuen Kantonsapothekerin gewählt worden. Sie tritt per 1. Januar 2025 die Nachfolge von Stephan Luterbacher an, der Ende März 2025 in den Ruhestand tritt.

Katrin Dihr wird ab 2025 die neue Luzerner Kantonsapothekerin.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dihr arbeitete die letzten sechs Jahre als Leiterin der Spitalapotheke in zwei Spitälern, wie die Luzerner Staatskanzlei am Montag mitteilte. Seit November des letzten Jahres war sie als stellvertretende Kantonsapothekerin und stellvertretende Leiterin Heilmittel bei der Dienststelle Gesundheit und Sport tätig. Die Pharmazeutin hat an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Philipps-Universität Marburg studiert.

Katrin Dihr tritt ihre neue Stelle zu Beginn des neuen Jahres an. Sie wird Nachfolgerin von Stephan Luterbacher, der pensioniert wird. Er hatte sein Amt 18 Jahre lang ausgeübt.

Als Kantonsapothekerin ist Dihr laut Mitteilung für die Überwachung der Heilmittel-Betriebe zuständig, sie beaufsichtigt die gesetzeskonforme Ausübung der Heilmittelberufe und interveniert, falls illegaler Handel festgestellt wird.