Luzerner Regierung will längere Amtszeiten in Kommissionen

Wer im Luzerner Kantonsrat in einer ständigen Kommission mitarbeitet, soll dies nach dem Willen des Regierungsrats neu während maximal drei Legislaturen tun dürfen. Eine vollständige Aufhebung der Amtsdauerbeschränkung lehnt die Regierung jedoch ab.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit einem von Mitgliedern aller Fraktionen mitunterzeichneten Postulat forderte Samuel Zbinden (Grüne), die Amtsdauerbeschränkung in den Kommissionen zu prüfen und zu lockern.

Heute ist die Mitgliedschaft, ausser in der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK), auf zwei Legislaturen beschränkt. Angefangene Legislaturen zählen voll. Dadurch, so der Kantonsrat aus Sursee, bleiben die Räte teils nur vier bis acht Jahre im Amt. Die Folge sei eine «hohe Fluktuation» und der Verlust von «viel Knowhow». Das schwäche die Kommission.

Eine «moderate Lockerung», Zbinden schreibt im Vorstoss etwa vom Nichtanrechnen angebrochener Legislaturen, könnte Abhilfe schaffen. Auch eine Verlängerung der Amtsdauer von zwei angefangenen Legislaturen auf acht Jahre würde die Situation entschärfen, so der Postulant.

Der Regierungsrat spricht in seiner am Dienstag veröffentlichten Antwort für eine moderate Lockerung der Amtsdauerbeschränkung aus. Er schlägt vor, die Mitgliedschaft in ständigen Kommissionen auf drei Legislaturen zu erhöhen. Bei zu häufigen Wechseln gehe tatsächlich Wissen verloren, und bei komplexen Themen brauche es eine gewisse Einarbeitungszeit.

Weiter teilte die Regierung mit, dass angebrochene Legislaturen aus Gründen der «Rechtssicherheit» weiterhin als ganze zählen. Eine Begrenzung nach Amtsperioden sei zudem sinnvoller als eine fixe Jahreszahl. Eine vollständige Aufhebung der Amtsdauerbeschränkung erachtet die Exekutive hingegen als «nicht angezeigt».