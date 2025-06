Gemeinderat von Hochdorf LU sistiert Teilrevision der Ortsplanung

Der Gemeinderat von Hochdorf legt die Teilrevision der Ortsplanung vorerst auf Eis. (Symbolbild) Foto: SWISSTOPO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Gemeinderat lud die Ortsparteien, eine Interessengemeinschaft sowie den Gewerbeverein zu Gesprächen ein. «Es ist uns wichtig, jetzt eine Standortbestimmung und den offenen Dialog mit allen Parteien sowie Kritikerinnen und Kritikern zu führen», liess sich Gemeindepräsident Kurt Zemp (Mitte) in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.

Der Gemeinderat übte in der Mitteilung Selbstkritik. Die Kommunikation und die Mitwirkung bei den Geschäften will der Rat verstärken. Er wolle künftig aktiver und transparenter kommunizieren, «um auf der Basis von Fakten diskutieren zu können und Gerüchten aktiv vorzubeugen».

Das weitere Vorgehen in der Ortsplanung soll nach der Wahl und Einarbeitung des neuen Gemeinderatsmitglieds im Ressort Bau, Verkehr und Umwelt festgelegt werden. Die Wahl ist auf den 28. September angesetzt.

Die bisherige Bauvorsteherin Heidy Oberson (SP) hatte Mitte Mai ihren Rücktritt per Ende Oktober angekündigt. Als Grund nannte sie «die zunehmende externe Kritik an der Arbeit des Bauamts sowie an verschiedenen Vorlagen des Gesamtgemeinderats».