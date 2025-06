Ortsplanung Buchrain LU stimmt im November über das neue Dorfzentrum ab

Die Bevölkerung von Buchrain kann am 30. November über den Bebauungsplan, Baukredit und die Landgeschäfte zum neuen Dorfzentrum abstimmen. Nach der öffentlichen Auflage seien keine Einsprachen mehr hängig, teilte die Gemeinde am Montag in einem Communiqué mit.

Publiziert: 08:11 Uhr