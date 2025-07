Am Bahnhof Luzern soll es zusätzliche Bushaltekanten geben

Der Busknoten beim Bahnhof Luzern soll teilweise neu organisiert werden. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Haltekanten beim Torbogen vor dem Bahnhof sollen zudem neu geordnet werden. Dies haben Stadt und Kanton Luzern am Mittwoch mitgeteilt.

Die Pläne für die Änderungen liegen vom 7. Juli bis am 6. September öffentlich auf. Die neuen Haltestellen sollen auf den Fahrplanwechsel 2026 in Betrieb genommen werden.

Dank den neuen Haltekanten sollen mehr Buslinien als Durchmesserlinien geführt werden können. Diese Busse wenden am Bahnhof nicht. Es gebe so neue Direktverbindungen, der Betrieb werde effizienter, und die Busse benötigten am Bahnhof weniger Platz, hiess es in der Mitteilung.