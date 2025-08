Das Kleinflugzeug wurde lokalisiert. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts Kleinflugzeug sank nach Landung im Vierwaldstättersee, Insassen gerettet

Unfallursache wird von Bundesanwaltschaft und Sicherheitsstellen untersucht

Flugzeugwrack in 100 Metern Tiefe im See lokalisiert

Marian Nadler Redaktor News

Am 28. Juli landete ein Kleinflugzeug auf dem Vierwaldstättersee und ist anschliessend gesunken. Beide Insassen konnten geborgen werden. In einer grossangelegten Suchaktion konnte das gesunkene Kleinflugzeug nun am Montag im Vierwaldstättersee mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich gefunden werden. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Es befindet sich in rund 100 Metern Tiefe.

Derzeit laufen umfangreiche Abklärungen zu einer möglichen Bergung des Flugzeuges. Insbesondere werden der Zustand des gesunkenen Kleinflugzeugs sowie die Gegebenheiten im Bereich des Flugzeugs im See analysiert. Im Anschluss werden die möglichen Optionen für eine Bergung geprüft.

Die Unfallursache ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Untersuchung. Diese wird unter der Leitung der Bundesanwaltschaft in enger Koordination mit fedpol und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) geführt.