Nothilfe Horw LU beschliesst Soforthilfe für Blatten VS

Der Horwer Gemeinderat hat 10'000 Franken für die Soforthilfe in Blatten VS gesprochen. Die Spende soll ein Zeichen der Hoffnung und Unterstützung sein, sagte Gemeindepräsident Gaudenz Zemp in einer Mitteilung am Mittwoch.

Publiziert: 13:54 Uhr | Aktualisiert: vor 38 Minuten