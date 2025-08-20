Stadt Sursee LU gibt Land für preisgünstige Wohnungen frei

Die Stadt Sursee und die Habitas Wohnbaugenossenschaft wollen im Gebiet Dägerstein gemeinnützigen Wohnraum schaffen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei von beiden Parteien unterzeichnet worden, teilte die Stadt Sursee am Mittwoch mit.

Die Stadt Sursee will Land im Baurecht an Wohnbaugenossenschaft abtreten. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Die Stadt beabsichtigt, ihr Grundstück an der Dägersteinstrasse ab 2027 im Baurecht an die Habitas Wohnbaugenossenschaft Region Sursee abzutreten. Auf dem Areal soll laut Mitteilung zu 100 Prozent «preisgünstiger Wohnungsbau» entstehen.

Auf dem stadteigenen Grundstück ist derzeit die Gärtnerei Pflugshaupt AG eingemietet. Ihr Mietvertrag läuft bis Ende März. Die Firma beabsichtigt, «mittelfristig an einen anderen Standort in Sursee zu ziehen», wie es hiess.

Zur Realisierung des Vorhabens ist die Umzonung des Grundstücks in eine Wohnzone im Rahmen der Ortsplanungsrevision 2024/25 nötig. Die Gemeindeversammlung entscheide darüber voraussichtlich am 15. Dezember 2025, so die Stadt Sursee.