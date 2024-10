Ein Mann hat am Montagmorgen eine Bank in Sursee überfallen. Die Polizei sucht mit zwei Fotos nach dem Kriminellen.

Dieser Mann wird dringend gesucht. Foto: Luzerner Polizei 1/2

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 9.30 Uhr am Montagmorgen, als ein maskierter Mann die Valiant Bank an der Bahnhofstrasse 12 in Sursee betritt. Am Schalter forderte er Bargeld. Danach flüchtete der Täter über den Schulhausplatz St. Georg in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Der Täter wird laut der Polizei wie folgt beschrieben: Der Mann ist zirka 175 Zentimeter gross. Beim Überfall trug er eine schwarze Nike-Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und weisse Nike-Turnschuhe.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.