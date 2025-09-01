Jazzfestival Willisau steigert Publikumsinteresse um 10 Prozent

Die Organisatoren des Jazzfestivals Willisau haben am Sonntag eine positive Bilanz der 50. Ausgabe gezogen. Zehn Prozent mehr Menschen als in den Vorjahren seien zu den Konzerten erschienen und das Publikum sei begeistert gewesen, teilten sie mit.

Das Städtchen Willisau - Austragungsort des Jazzfestivals. (Archivbild) Foto: SIGI TISCHLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Mitteilung ist auch die Rede von einem vielseitigen und aktuellen Programm und einer entspannten und friedlichen Stimmung auf dem Gelände. Das Festival begann am 27. und endete am 31. August.

Schon in den Vorjahren hatten die Organisatoren jeweils keine Zahlen zum Zuhöreraufmarsch veröffentlicht, sondern nur geschrieben, wie sich der Publikumsaufmarsch im Vergleich zu anderen Jahren entwickelte.