Mitten in der Nacht Luzerner Polizei verhaftet Einbrecher-Duo (10 und 16)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen zwei Buben in der Luzerner Altstadt in ein Geschäft ein. Wenig später wurden sie gefasst. Die Polizei stellte Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Die Jugendanwaltschaft Luzern ermittelt.