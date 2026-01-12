Am Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern zahlreiche Verkehrsunfälle aufgrund von schneebedeckten und nassen Fahrbahnen. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, einzelne Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

20-Jähriger überschlug sich alkoholisiert auf der A14, Auto landete auf Dach

Janine Enderli Redaktorin News

Derzeit kämpfen viele Regionen in der Schweiz mit Glatteisgefahr. Dies führt auch auf den Strassen zu teils prekären Informationen.

Am Sonntagmorgen fuhr ein 32-jähriger Mann mit dem Auto auf der Seeburgstrasse von Meggen LU in Richtung Luzern. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Strasse ab und rutschte einen Hang hinunter, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

20-Jähriger landet auf Dach

Einige Stunden zuvor verlor ein 20-jähriger, alkoholisierter Mann auf der A14 die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Auch hier herrschten winterliche Bedingungen.

Am Samstag verunfallte ein 29-jähriger Mann aus Italien mit seinem Auto auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden bei Dagmarsellen LU. Ebenfalls auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Auto ins Rutschen, kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Böschung. Das Auto war mit Sommerreifen ausgerüstet.

In Triengen LU verlor eine 44-jährige Lenkerin auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Pfosten. Hier beträgt der Sachschaden über 10'500 Franken.