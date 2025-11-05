Dreister Raubüberfall in Luzern: Ein maskierter Mann überfiel am Dienstagnachmittag ein Tabakwarengeschäft an der Löwenstrasse. Der Täter bediente sich selbst an der Kasse und flüchtete zu Fuss. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Täter trug auffällige Verkleidung mit Gummimaske und braunem Versandkarton

Dreister Raub mitten in Luzern! Ein Unbekannter hat am Dienstag kurz vor 16 Uhr ein Tabakwarengeschäft an der Löwenstrasse überfallen – und sich gleich selbst aus der Kasse bedient. Die Verkäuferin blieb unverletzt, doch der Täter flüchtete samt Beute zu Fuss.

Der Mann war auffällig verkleidet: Gummimaske eines Glatzkopfs, Sonnenbrille, schwarze Handschuhe, dunkelblaue Windjacke, graue Cargohose und schwarze Schuhe. Dazu trug er eine braune Umhängetasche mit weiss-rotem Riemen – und einen grossen braunen Versandkarton, den er im Laden abstellte und beim Abhauen wieder mitnahm.

Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Löwenstrasse.