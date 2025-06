Mit Gegenstand Mann (65) verletzt zwei Personen in Gunzwil LU

Ein Mann hat am Montagmittag in Gunzwil zwei Personen mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Publiziert: vor 32 Minuten