Wegen eines Meningitis-Falls in der Kaserne Emmen bleibt 120 Personen am Wochenende isoliert. Die Rekrutinnen und Rekruten erhalten Antibiotika, um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern.

Darum gehts Ein Rekrut in Emmen wegen Meningitis hospitalisiert, 120 bleiben kaserniert

Kameraden erhalten Antibiotika und psychologische Betreuung bei Bedarf

Jährlich etwa 60 Fälle bakterieller Meningitis in der Schweiz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Rekrut der Kaserne Emmen ist aufgrund einer Meningitis-Infektion in der Nacht auf Samstag hospitalisiert worden. Weitere 120 Rekrutinnen und Rekruten durften vorsorglich nicht in den Wochenendurlaub.

Die Kameradinnen und Kameraden des erkrankten Rekruten werden prophylaktisch mit Antibiotika behandelt, schrieb die Armee. Sie verbringen das Wochenende in der Kaserne, um mögliche weitere Ansteckungen einzugrenzen.

Bei Bedarf wird psychologische Unterstützung bereitgestellt

Die Rekrutinnen und Rekruten werden medizinisch betreut, und bei Bedarf wird ihnen psychologische Unterstützung bereitgestellt. Die Truppe befindet sich derzeit in der vierten Woche der Rekrutenschule für bodengestützte Luftverteidigung, wie es weiter hiess.

In der Schweiz treten jährlich rund 60 Fälle schwerer bakterieller Meningitis auf, schrieb die Armee weiter. Die Krankheit werde meist von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion übertragen, insbesondere bei engem Kontakt.