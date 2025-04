Meinungsfreiheit in Luzern Regenbogenfahnen an Balkonen sollen legal werden

Kleine politische Fahnen und Plakate, die in keinem Bezug zu einer Abstimmung stehen, sollen im Kanton Luzern bewilligungsfrei und unbeschränkt an Fassaden oder Balkonen angebracht werden dürfen. Der Regierungsrat will in diesem Sinn die Reklameverordnung anpassen.

