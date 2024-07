Am Mittwochmorgen ist ein Bus in Luzern bei einem Unfall von der Strasse abgekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Linienbus kracht bei Paulusplatz in Luzern in Mauer

1/4 Ein Bild vom Unfallort.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch kam es im Luzerner Morgenverkehr zu einer kuriosen Szene: Ein Bus kam am Paulusplatz von der Strasse ab und landete in einem Park. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Der Linienbus geriet auf die Gegenfahrbahn, kam dann von dieser ab und kollidierte mit Büschen. Schliesslich blieb der Bus der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) an einem steinernen Bord hängen.

Mediensprecher Yanik Probst von der Luzerner Polizei bestätigte den Vorfall. Unter den Passagieren gebe es keine Schwerverletzten.

Hintergrund des Unfalls ist ein gesundheitliches Problem bei der Chauffeuse. Die Fahrerin wurde ins Spital gebracht.