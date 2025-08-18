Im März wurde ein 50-jähriger Mann in Ebikon LU erheblich verletzt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und zeigt verpixelte Bilder des mutmasslichen Täters.

Kurz nach 22 Uhr am 22. März diesen Jahres griff ein Unbekannter einen 50-jährigen Mann am Bahnhof Ebikon an. Nachdem die beiden Männer einen Bus verlassen hatten, schlug der Unbekannte dem Opfer mit einem Bierkrug ins Gesicht und flüchtete.

Wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt, erlitt das Opfer mehrere erhebliche Verletzungen und musste im Spital versorgt werden. «Trotz intensiver Ermittlungen konnte der mutmassliche Täter bislang nicht identifiziert werden», schreibt die Polizei.

Aus diesem Grund bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe und fordert den Täter auf, sich bis zum 24. August um 12 Uhr freiwillig zu stellen. Die Polizei veröffentlicht weiter Fotos des Gesuchten. Auf den Aufnahmen ist auch die Tatwaffe, der Bierkrug, zu sehen. Noch sind die Bilder verpixelt.

Die Polizei teilt aber mit, dass sie, sollte sich der unbekannte Täter nicht freiwillig stellen, werde man die Bilder unverpixelt veröffentlichen.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Mann, der etwa 185 Zentimeter gross ist und eine Glatze trägt. Der Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Baseballmütze, eine hellblaue Jeans und sprach Schweizerdeutsch.

Gerne nimmt die Polizei auch Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.