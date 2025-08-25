Im März wurde ein Mann in Ebikon LU erheblich verletzt. Nun hat sich der Täter gestellt.

In Ebikon LU kam es zu einem Bierkrug-Angriff. (Symbolbild) Foto: IMAGO/epd

Darum gehts Unbekannter greift Mann am Bahnhof Ebikon an, Polizei sucht Täter

Polizei veröffentlicht verpixelte Fotos und fordert Täter zur Selbststellung auf

Kurz nach 22 Uhr am 22. März diesen Jahres griff ein Unbekannter einen 50-jährigen Mann am Bahnhof Ebikon an. Nachdem die beiden Männer einen Bus verlassen hatten, schlug der Unbekannte dem Opfer mit einem Bierkrug ins Gesicht und flüchtete.

Wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt, erlitt das Opfer mehrere erhebliche Verletzungen und musste im Spital versorgt werden. «Trotz intensiver Ermittlungen konnte der mutmassliche Täter bislang nicht identifiziert werden», schreibt die Polizei.

Bierkrug-Schläger meldet sich über Anwalt

Aus diesem Grund hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten und den Täter aufgefordert, sich bis zum 24. August um 12 Uhr freiwillig zu stellen. Die Polizei veröffentlicht in diesem Zuge auch weitere Fotos des Gesuchten. Auf den Aufnahmen war auch die Tatwaffe, der Bierkrug, zu sehen.

Schon kurz nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung am 18. August meldete sich der mutmassliche Täter über seinen Anwalt bei der Polizei, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Er wird einvernommen und die Strafuntersuchung wird fortgeführt. Bis zum Abschluss der Untersuchung gilt die Unschuldsvermutung.