Janine Enderli Redaktorin News

Es ist kurz vor 13 Uhr, als am Mittwoch im Grand Casino Luzern Jubelschreie ertönten: Eine Spielerin hatte soeben den höchsten Casino-Jackpot der Schweiz gewonnen. Die Frau darf sich über 1,64 Millionen Franken freuen.

Eine Linie von fünf roten 7 an einer der ältesten Swiss Jackpot Maschinen von Golden Games machten den Gewinn dieser unglaublichen Summe möglich, wie Philipp Albrecht vom Grand Casino Luzern in einer Mitteilung schreibt. Mit der Zahlenkombination knackte sie den Swiss Jackpot, der die stattliche Summe von über 1,64 Millionen Franken erreicht hatte.

«Als Erstes muss ein neues Auto her, mein Occasion Wagen macht es nicht mehr lange», wird die glückliche Gewinnerin in der Mitteilung zitiert. Sie habe sich sehr über den Gewinn gefreut und dem Personal ein grosszügiges Trinkgeld gegeben.

An diesem Automaten erhielt die Gewinnerin fünfmal die rote 7. Foto: GRAND CASINO LUZERN 1/4

Jackpot hat magische Wirkung

Vom höchsten aller Schweizer Casino-Jackpots gehe eine magische Wirkung aus, schreibt Albrecht weiter. Viele Spieler versuchen schweizweit ihr Glück. Der Grund: Das Knacken des Jackpots verspricht meist Gewinne in Millionenhöhe. In zehn angeschlossenen Casinos kann dieser Jackpot gespielt werden. In Luzern ist das Spiel an acht Automaten möglich. Für die Gewinnerin, die sich bewusst an einen dieser Automaten setzte, um den Swiss Jackpot zu knacken, wurde ein Traum wahr.

«Die Gewinnerin ist damit die elfte glückliche Person, die im Grand Casino Luzern den Swiss Jackpot knackte», erklärt Wolfgang Bliem, CEO des Grand Casino Luzern. «Seit seinem Bestehen haben wir über 19 Millionen Franken im Rahmen des Swiss Jackpot an glückliche Gewinner auszahlen können », so Bliem weiter.

Übrigens: Die 1,64 Millionen Franken darf die Gewinnerin tatsächlich nach Hause nehmen. Alle Gewinne im Casino sind steuerfrei.