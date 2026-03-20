Beim Luzerner Zimmereggwald läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Ein Leser meldet mehrere Patrouillen – zum Wald gäbe es keinen Zutritt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie ein Blick-Leser am Freitagnachmittag meldet, läuft im Luzerner Zimmereggwald derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Der Wald sei abgesperrt. Die Kantonspolizei Luzern bestätigte gegenüber Blick den Einsatz, äussert sich zur Ursache zunächst aber nicht.

«Ich war vorhin in Littau, um einzukaufen», schilderte der Leser. «Dort hatte es zwei Polizisten stationiert, wenn man bei der Zimmeregg-Badi hochfährt, hatte es nochmals zwei und auch vor unserer Haustür hat es Einsatzkräfte, die die Leute anhalten und nachfragen.»

Wer in den Wald will, wird zurückgewiesen. «Ich wollte mit meinem Hund in den Wald», so der Leser. «Ich durfte aber nicht.»

+++ Update folgt +++