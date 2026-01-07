Frau (58) durch Feuerwerkskörper an Hand verletzt

In Emmenbrücke ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall beim Abbrennen eines Feuerwerkskörpers gekommen. Eine 58-jährige Frau zog sich dabei erhebliche Handverletzungen zu.

Darum gehts 58-jährige Frau in Emmenbrücke bei Feuerwerksunfall schwer verletzt

Untersuchung durch Luzerner Polizei und Forensisches Institut Zürich eingeleitet

Rettungsdienst 144 brachte die Verletzte ins Spital

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagnachmittag ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einem Quartier im Emmer Ortsteil Emmenbrücke zu einem Unfall beim Abbrennen eines Feuerwerkskörpers gekommen ist.

Vor Ort konnte eine 58-jährige Frau mit erheblichen Handverletzungen vorgefunden werden. Durch den Rettungsdienst 144 wurde sie ins Spital gefahren. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Abklärungen zum Unfallhergang sowie zum verwendeten Feuerwerkskörper werden derzeit durch die Luzerner Polizei getätigt. Im Einsatz stand ebenfalls das Forensische Institut Zürich. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.