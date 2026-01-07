DE
Luzerner Polizei ermittelt
Frau (58) durch Feuerwerkskörper an Hand verletzt

In Emmenbrücke ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall beim Abbrennen eines Feuerwerkskörpers gekommen. Eine 58-jährige Frau zog sich dabei erhebliche Handverletzungen zu.
Publiziert: 13:21 Uhr
Aktualisiert: 13:22 Uhr
Eine Frau wurde in Emmenbrücke an der Hand verletzt. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

  • 58-jährige Frau in Emmenbrücke bei Feuerwerksunfall schwer verletzt
  • Untersuchung durch Luzerner Polizei und Forensisches Institut Zürich eingeleitet
  • Rettungsdienst 144 brachte die Verletzte ins Spital
Janine EnderliRedaktorin News

Am Dienstagnachmittag ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einem Quartier im Emmer Ortsteil Emmenbrücke zu einem Unfall beim Abbrennen eines Feuerwerkskörpers gekommen ist.

Vor Ort konnte eine 58-jährige Frau mit erheblichen Handverletzungen vorgefunden werden. Durch den Rettungsdienst 144 wurde sie ins Spital gefahren. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Abklärungen zum Unfallhergang sowie zum verwendeten Feuerwerkskörper werden derzeit durch die Luzerner Polizei getätigt. Im Einsatz stand ebenfalls das Forensische Institut Zürich. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

