Frau (58) durch Feuerwerkskörper an Hand verletzt

Darum gehts
- 58-jährige Frau in Emmenbrücke bei Feuerwerksunfall schwer verletzt
- Untersuchung durch Luzerner Polizei und Forensisches Institut Zürich eingeleitet
- Rettungsdienst 144 brachte die Verletzte ins Spital
Janine EnderliRedaktorin News
Am Dienstagnachmittag ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einem Quartier im Emmer Ortsteil Emmenbrücke zu einem Unfall beim Abbrennen eines Feuerwerkskörpers gekommen ist.
Vor Ort konnte eine 58-jährige Frau mit erheblichen Handverletzungen vorgefunden werden. Durch den Rettungsdienst 144 wurde sie ins Spital gefahren. Weitere Personen wurden nicht verletzt.
Die Abklärungen zum Unfallhergang sowie zum verwendeten Feuerwerkskörper werden derzeit durch die Luzerner Polizei getätigt. Im Einsatz stand ebenfalls das Forensische Institut Zürich. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.