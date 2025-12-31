Ein Lastwagen und ein Auto prallten am Mittwochmorgen beim Autobahnanschluss A2 in Sursee LU aufeinander. Der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gegen 6.45 Uhr am Mittwochmorgen beabsichtigte ein Autofahrer von der Surentalstrasse nach links auf die Autobahn A2, Fahrtrichtung Süden, abzubiegen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam es dabei zur Kollision mit einem LKW. Dieser war auf der Surentalstrasse von Sursee Richtung Geuensee unterwegs.

Der Autolenker wurde durch zur Kontrolle ins Spital gefahren. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden.

Wegen des Unfalls sowie den anschliessenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es im Bereich des Autobahnanschlusses zu grösseren Verkehrsbehinderungen und die Autobahneinfahrt Sursee in Richtung Süden war für rund zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70'000 Franken.