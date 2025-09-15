Zwei Jugendliche nach Sprayereien in Reussbühl LU festgenommen

Die Luzerner Polizei hat am Montag zwei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, am Wochenende am Schulhaus Ruopigen im Luzerner Stadtteil Reussbühl eine Drohung gesprayt zu haben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Angaben der Luzerner Polizei um einen 14- und einen 15-jährigen Jugendlichen aus Afghanistan und Syrien. In ersten Einvernahmen gaben sie an, die Sprayereien aus Langeweile verübt zu haben, schrieb die Polizei am Montag.

Die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Jugendlichen müssen sich unter anderem wegen Sachbeschädigung und «Schreckung der Bevölkerung» verantworten. Bis zum Abschluss der Untersuchung gilt die Unschuldsvermutung.