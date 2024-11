Kriminalität Unbekannte brechen 15 Autos in der Stadt Luzern auf

Am Wochenende haben Diebe in der Stadt Luzern 15 parkierte Autos aufgebrochen und dabei Bargeld, Tankkarten und elektronische Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich mehrere tausend Franken, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.