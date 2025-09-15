DE
Kriminalität
Polizei schnappt Drogendealer in der Stadt Luzern

Die Luzerner Polizei hat am letzten Dienstag in der Stadt Luzern einen 29-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, Kokain verkauft zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Publiziert: vor 37 Minuten
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER

Darum gehts

  • Polizei verhaftet mutmasslichen Drogendealer nach Kokainverkauf in Luzern
  • Verdächtiger hatte ein verbotenes Messer und Drogengeld bei sich
  • Zwei Personen kauften Kokain, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der mutmassliche Drogendealer aus Ghana wurde am Nachmittag an der Maihofstrasse beobachtet, wie er Kokain an zwei Personen verkaufte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei ein verbotenes Messer sowie Drogengeld sicher.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer gezielten Kontrolle nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.

Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die laufenden Ermittlungen.

