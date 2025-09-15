Polizei schnappt Drogendealer in der Stadt Luzern

Die Luzerner Polizei hat am letzten Dienstag in der Stadt Luzern einen 29-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, Kokain verkauft zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Polizei verhaftet mutmasslichen Drogendealer nach Kokainverkauf in Luzern

Verdächtiger hatte ein verbotenes Messer und Drogengeld bei sich

Zwei Personen kauften Kokain, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der mutmassliche Drogendealer aus Ghana wurde am Nachmittag an der Maihofstrasse beobachtet, wie er Kokain an zwei Personen verkaufte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei ein verbotenes Messer sowie Drogengeld sicher.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer gezielten Kontrolle nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.

Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die laufenden Ermittlungen.