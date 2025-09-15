Polizei schnappt Drogendealer in der Stadt Luzern

Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild)
Der mutmassliche Drogendealer aus Ghana wurde am Nachmittag an der Maihofstrasse beobachtet, wie er Kokain an zwei Personen verkaufte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei ein verbotenes Messer sowie Drogengeld sicher.
Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer gezielten Kontrolle nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.
Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die laufenden Ermittlungen.