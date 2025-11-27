Ein junger Autofahrer ohne Führerausweis ist in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Luzern der Polizei davongefahren. Der 17 Jahre alte Schweizer wurde schliesslich in Horw LU festgenommen.

Jugendlicher flüchtet in Luzern mit dem Auto vor der Polizei

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wollte eine Polizeikontrolle am Montag gegen Mitternacht in der Stadt Luzern den Autofahrer kontrollieren. Dieser ergriff aber die Flucht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fuhr der Autofahrer in Kriens LU auf die A2 Richtung Süden. Er sei dabei deutlich zu schnell unterwegs gewesen, habe Verkehrssignale missachtet und mindestens ein Auto rechts via Pannenstreifen überholt, hiess es in der Mitteilung.

Der Jugendliche besitzt keinen Führerausweis. Für seine Fahrt habe er das Auto eines Bekannten benutzt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Untersuchung wird von der Jugendanwaltschaft geführt.