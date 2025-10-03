Im Kanton Luzern gerast und ausserkantonal festgenommen

Darum gehts
- Drei Raser in der Schweiz vorläufig festgenommen und angezeigt
- Ein Norweger raste mit 141 km/h durch einen 80er-Tunnel
- Ein Andorraner überschritt die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 64 km/h
Ein 36-jähriger Mann aus Andorra wurde nach einer Ausschreibung im Kanton Waadt angehalten und vorläufig festgenommen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte im Juli an mehreren Orten im Kanton Luzern die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit um bis zu 64 Kilometer pro Stunde übertreten. Er wird mitunter wegen des Rasertatbestands bei der Staatsanwaltschaft Luzern angezeigt und musste eine Bussendeposition hinterlegen.
Im Kanton Tessin wurde ein 52-jähriger Norweger vorläufig festgenommen, der mit 141 km/h durch den Sonnenbergtunnel raste, wo die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt. Auch er wird wegen des Rasertatbestands angezeigt und musste eine Bussendeposition abgeben.
Beim dritten Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Aufgrund eines laufenden Strafverfahrens stellte die Luzerner Polizei auf einem beschlagnahmten Handy Videos von Raserfahrten an verschiedenen Orten in Emmen und Luzern fest. Der Mann wurde wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt.