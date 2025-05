Krankenkasse Luzerner Regierung will bei der «schwarzen Liste» vorwärts machen

Der Luzerner Regierungsrat will die Liste der säumigen Prämienzahler abschaffen. Er hat dazu eine Botschaft erarbeitet. Voraussichtlich im Juni werde das Kantonsparlament an einer ersten Lesung darüber befinden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Publiziert: 07:48 Uhr | Aktualisiert: vor 41 Minuten