Töff-Fahrer flüchtet vor Polizei in Ruswil LU

Am Sonntag hat sich ein Töff-Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen. Wo ist er hin? Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrer flieht vor Kontrolle in Ruswil LU am Sonntagabend

Fahrzeug: oranges Töff mit blauen Felgen, Fahrer noch flüchtig

Zeugen sollen sich unter 041 248 81 17 bei der Polizei melden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Eine Polizeipatrouille wollte am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Wolhuserstrasse in Ruswil LU ein Töff ohne Kontrollschild kontrollieren, welches in Richtung Wolhusen LU fuhr. Als das Fahrzeug zur Kontrolle gezogen werden sollte, flüchtete der Töff-Fahrer in die Bruederwinkelstrasse.

«Via Landstrassen führte die Fluchtfahrt weiter durch die Gebiete Tan und Schübelberg in Richtung Landig», schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. In Wolhusen verlor die Patrouille den Töff-Fahrer schliesslich aus den Augen.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines orangen Töffs mit innenseitig blauen Felgen. Der Fahrer oder die Fahrerin oder Personen, welche Angaben zur Person oder dem Motorrad machen können, werden gebeten, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.