Die Stimmberechtigten haben am Sonntag Nicole Sommer (FDP) in den Ufhuser Gemeinderat gewählt. Die Kauffrau und Landwirtin setzte sich gegen ihren Herausforderer Dalibor Kostadinoski (FDP) durch.

Nicole Sommer zieht in den Ufhuser Gemeinderat ein

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sommer erzielte 292 Stimmen, Kostadinoski 99, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Das absolute Mehr betrug 198 Stimmen.

Die Stimmbeteiligung lag bei 56,7 Prozent.

Sommer tritt die Nachfolge von Parteikollegin Renate Gerber-Schär an, die per 30. April ihren Rücktritt aus dem Rat bekanntgab. Sie war zehn Jahre im Amt und wurde damals per Amtszwang ins Gremium gehisst.

Der Ufhuser Gemeinderat setzt sich neben Sommer künftig aus Gemeindepräsidentin Claudia Bernet-Bättig (Mitte), Michael Bernet (Mitte), Manuela Birrer-Marfurt (parteilos) und René Kaufmann (parteilos) zusammen.