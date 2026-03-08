Malters LU kann das Wohnhaus «Im Feld» verkaufen

Die Gemeinde Malters kann das Wohnhaus «Im Feld» veräussern. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einem Verkauf des Grundstücks zugestimmt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Ja-Stimmenanteil für das Verkaufsmandat betrug 55,7 Prozent (1570 Ja zu 1247 Nein). Die Stimmbeteiligung betrug 58,1 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Der Umzonung in die Wohnzone stimmten 1895 (66 Prozent) zu, 976 lehnten es ab (34 Prozent).

Die landwirtschaftliche Liegenschaft «Im Feld» hatte die Gemeinde 2022 im Tausch gegen die Liegenschaft Witenthor erworben. Rund 1000 Quadratmeter des Grundstücks sollen damit in die Wohnzone überführt werden. Die Gemeinde plant, das Gebäude für mindestens 1,095 Millionen zu veräussern. Die restliche Fläche des Grundstücks in der Höhe von rund 19'600 Quadratmeter soll im Eigentum der Gemeinde verbleiben.

Die Mitte, SVP und FDP unterstützten den Verkauf und die Umzonung. Die IG Malters und die SP sprachen sich dagegen aus.