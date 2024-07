Am Mittwoch ereignete sich in der Stadt Luzern eine Kollision zwischen einer zwölfjährigen Velofahrerin und einem Rennfahrer. Dieser fuhr einfach weiter.

Kollision in Luzern

Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Radfahrerin (12) fuhr in der Stadt Luzern auf dem Xylophonweg in Richtung Nordpol. Vor der dortigen Eisenbahnunterführung soll sich von hinten ein unbekannter Rennradfahrer genähert haben. Beim Überholmanöver touchierte der unbekannte Mann das Mädchen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Diese kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der unbekannte Rennradfahrer sei in rasanter Fahrt weitergefahren, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Dieses begab sich anschliessend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Polizei sucht Zeugen

Gemäss Aussagen soll es sich beim gesuchten Rennradfahrer um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln. Er trug dunkle Velobekleidung mit einem Velohelm und Brille.

Die Polizei sucht den unbekannten Rennradfahrer oder Personen, die Angaben zu dem gesuchten Mann oder dem genauen Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.