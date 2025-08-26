Ein Lieferwagen verlor auf der Strecke Waldibrücke-Eschenbach seinen Anhänger, der mit einem Sattelmotorfahrzeug kollidierte. Eine Person wurde verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden.

1/4 Ein Lieferwagen verlor auf der Strecke Waldibrücke-Eschenbach seinen Anhänger, der mit einem Sattelmotorfahrzeug kollidierte. Foto: Leserreporter

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Waldibrücke und Eschenbach. Ein Lieferwagen, der von Waldibrücke her kam, verlor aus noch unbekannten Gründen einen Sachentransportanhänger. Dieser kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeug.

Eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gebracht. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Emmen und Oberseetal. Die Strecke musste für Räumungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.