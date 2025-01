Luzerner Stadtrat kann sich Solaranlagen auf Parkplätzen vorstellen

Solaranlagen auf Parkflächen: Diesem politischen Anliegen steht die Luzerner Stadtregierung positiv gegenüber, wie sie in einer Antwort auf einen politischen Vorstoss mitteilt. Unter anderem will sie mit einer Machbarkeitsstudie das Ansinnen prüfen.

Die Luzerner Stadtregierung sieht einer Überdachung von Parkplätzen mit Solaranlagen positiv gegenüber. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eingereicht wurde das Postulat von der SVP-Fraktion. Die Partei sehe das Verbauen von Grünflächen mit Solaranlagen kritisch, hiess es in der Antwort des Stadtrats zum Vorstoss. Stattdessen sollten zuerst «brachliegende Flächen wie Parkplätze» für die Förderung von erneuerbaren Energien genutzt werden. Die Stadt Luzern, so die Forderung der Partei, soll prüfen, ob Parkplatzüberdachungen mit einer Begrünung oder mit Solaranlagen auf dem Allmend-, Brüelmoos- oder Lidoparkplatz Sinn machten.

In ihrer am Freitag veröffentlichten Antwort schrieb die Stadt, zuerst sollten jene Parkflächen bestimmt werden, die «längerfristig ebenerdig verbleiben». Anschliessend soll eine Machbarkeitsstudie erfolgen, bevor die Stadt allfällige Vorschläge zur Realisierung erarbeite.

Bei einer Überdachung von Parkplätzen müsse auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht genommen werden, so der Stadtrat. So sei etwa der Bestand an Bäumen, die Anordnung der Parkplätze oder der vorhandene Platz zu berücksichtigen.

Die Nutzung vorhandener Infrastrukturen für den Ausbau von erneuerbarer Energie entspreche den Zielen der Stadt Luzern, hiess es weiter. Dies verfolge sie bereits als «Grünstadt Schweiz» und als «Energiestadt».