Das Parlament der reformierten Landeskirche des Kantons Luzern ist ohne Aufhebens neu gewählt worden. Die 60 Sitze der Synode für die Amtsdauer 2025 bis 2029 wurden alle in stiller Wahl besetzt.

Parlament der Luzerner Reformierten in stiller Wahl besetzt

Das Parlament der reformierten Kirche tagt im Kantonsratssaal. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bis zum Ablauf der Frist für die Eingabe von Wahlvorschlägen am 10. März seien gleich viele Kandidierende vorgeschlagen worden, wie Sitze zu vergeben waren, teilte der Synodalrat der reformierten Kirche Kanton Luzern am Donnerstag mit. Er habe damit alle Vorgeschlagenen in stiller Wahl als gewählt erklärt.

Von den 60 Synodalen sind gemäss Mitteilung 20 neu im Parlament. 31 sind Frauen, 29 Männer. 24 Synodale sind über 65 Jahre alt. 35 sind Behördenmitglied oder haben eine Anstellung in einer Kirchgemeinde.

Im reformierten Parlament bildet jede der zehn Kirchgemeinden einen eigenen Wahlkreis. Die Kirchgemeinde Luzern ist zudem in Unterwahlkreise aufgeteilt. Die konstituierende Sitzung ist am 28. Juni.