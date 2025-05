Kitas sollen Betreuungsschlüssel ohne Vorpraktika berechnen

Der Luzerner Regierungsrat will Vorpraktika von der Berechnung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten ausnehmen. Er befürwortet ein entsprechendes Postulat der Gesundheitskommission des Kantonsrats (GASK).

Der Luzerner Regierungsrat wünscht sich für die Kindertagesstätten, dass sie mehr Personen direkt zur Ausbildung statt für ein Vorpraktikum einstellen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Umsetzung dieser Anpassung soll auf Stufe Verordnung zum Gesetz über die familienergänzende Betreuung erfolgen. Der Regierungsrat beantwortete das von Pia Engler (SP) namens der GASK eingereichte Postulat am Montagmorgen. Es ist gleichentags im Kantonsrat für die Beratung traktandiert.

In Kitas seien eine angemessene Fachlichkeit und ein niedriger Betreuungsschlüssel erwünscht. Dies wirke sich positiv auf die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung sowie auf die Betreuungsqualität aus, schrieb der Regierungsrat.

Das Gremium wies in der Beantwortung des Postulats darauf hin, dass dadurch die Kosten für die öffentliche Hand steigen würden. Werden Vorpraktika nicht an den Betreuungsschlüssel angerechnet, wachsen die Personalkosten. Damit erhöhten sich auch die Standardkosten, an denen sich die Höhe der Betreuungsgutscheine orientiert.

Der Regierungsrat teilte das Anliegen der Kommission, Anreize zu schaffen, um Personen direkt als Lernende und nicht zunächst in einem Vorpraktikum zu beschäftigen. Lernende können ihrerseits ab dem dritten Ausbildungsjahr dem Betreuungsschlüssel teilweise angerechnet werden.

Ein Ziel des Postulats war es auch, die Arbeitsbedingungen von Vorpraktikantinnen und -praktikanten zu verbessern. Dazu hat der Regierungsrat im vergangenen Jahr bereits den Normalarbeitsvertrag (NAV) Kita erlassen, der unter anderem einen Mindestlohn und eine Maximaldauer für ein Vorpraktikum festlegt.