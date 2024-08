Luzerner Stadtrat lehnt Volksinitiative «Cheerstrasse jetzt!» ab

Beim Bahnhof im Luzerner Stadtteil Littau soll keine Umfahrungsstrasse gebaut werden. Der Stadtrat lehnt die Volksinitiative «Cheerstrasse jetzt!» ab, wie er am Dienstag mitteilte.

Die Cheerstrasse führt in einer weiten Kurve zum Bahnübergang in Littau.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf der Cheerstrasse, die von Littau Dorf zum Bahnhof im Littauer Boden führt, stauen sich wegen des Bahnübergangs oft die Autos. Die Gemeinde Littau hatte noch vor der Fusion mit der Stadt eine Unterführung in der Nähe des Bahnhofs gebaut. Eine Strasse zu dieser gibt es aber nicht.

Die Volksinitiative verlangt, dass diese Strasse nun gebaut und das Quartier beim Bahnhof vom Durchgangsverkehr und den Staus bei der Barriere entlastet wird. Die Initiantinnen und Initianten berufen sich bei ihrer Forderung auf Volksentscheide in der früheren Gemeinde Littau und in der Stadt Luzern. Stadtregierung und -parlament hätten aber «dem Projekt trotz des klaren Willens der Luzernerinnen und Luzerner endgültig den Todesstoss» versetzt, kritisieren sie.

Die Stadt gab das Projekt Cheerstrasse 2021 auf, weil es bei der Planung immer teurer wurde. Bei einer darauf folgenden Planung zur Aufwertung des Quartiers beschloss sie erneut, auf die neue Strasse und damit die Inbetriebnahme der Unterführung zu verzichten.

Stattdessen soll die Verkehrssituation beim Bahnübergang mit kleineren Massnahmen entschärft werden. So wird derzeit der Bahnhof Littau erneuert. Dank der neuen Anlagen sollen die Barrieren in Zukunft nur noch halb so lange geschlossen sein wie heute. Zudem sind im Bahnhofsgebiet Ampeln und Abzweigespuren geplant.

Der Stadtrat gibt in seinem Bericht an das Stadtparlament zu Bedenken, dass die Initiative Folgen auf die laufenden Projekte beim Bahnhof Littau habe, so den Bushof. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs würde um Jahre verzögert.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament deswegen, an den bisherigen Beschlüssen zur Aufwertung des Littauer Bahnhofquartiers festzuhalten und die Initiative abzulehnen. Diese war mit 838 Unterschriften zustande gekommen. Nötig für das Zustandekommen sind 800 Unterschriften.