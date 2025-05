Katholische Kirche Luzern stellt Überschuss für Nothilfe bereit

Die katholische Pfarrkirche St. Martin in der Gemeinde Adligenswil LU. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die katholische Landeskirche Luzern hat 2024 deutlich mehr Geld eingenommen als erwartet: Statt 290'000 Franken gab es einen Gewinn von 1,75 Millionen.

An der Session der Synode, dem Kirchenparlament, wollte die Exekutive 300'000 Franken dem Eigenkapital zuweisen, wie die katholische Landeskirche am Mittwochabend in einer Mitteilung bekanntgab. Das Parlament war anderer Meinung und stimmte einem Vorschlag der Fraktion Sursee zu, 300'000 Franken für soziale Nothilfe im In- und Ausland bereitzustellen.

Ab 2026 können davon jedes Jahr bis zu 100'000 Franken ausgegeben werden. Zudem fliessen 900'000 Franken an die Kirchgemeinden zurück und 500'000 Franken werden für das Projekt «Zukunft Kirche im Kanton Luzern» zurückgestellt.

Die Synode genehmigte die Jahresrechnung 2024, die das zehnte Jahr in Folge mit einem Überschuss abschloss, wie es weiter hiess.