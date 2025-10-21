Der Luzerner Kantonsrat will wissen, wie der Mittelstand besser entlastet werden könnte. Er hat dem Regierungsrat per Motion beauftragt, die aktuelle Belastung des Mittelstandes sowie mögliche Entlastungsmassnahmen aufzuzeigen.

Der Luzerner Kantonsrat will Auskunft dazu, wie es dem grössten Bevölkerungsteil, dem Mittelstand geht. (Archivaufnahme von Wolhusen LU) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Parlament unterstützt Motion zur Erfassung der Mittelstandslage einstimmig

Regierungsrat liefert Daten im Rahmen des neuen Finanzleitbilds

Mittelstand umfasst Monatseinkommen von 4100 bis 8800 Franken

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Parlament hiess am Dienstag eine dringliche Motion, welche alle sechs Fraktionen gemeinsam eingereicht hatten, mit 111 zu 0 gut. Eine Diskussion dazu wurde nicht geführt.

Der Regierungsrat stimmte dem Anliegen ebenfalls zu. Er sicherte in seiner schriftlichen Antwort zu, im Rahmen des neuen Finanzleitbilds die geforderten Informationen zu liefern.

In der Motion wird darauf hingewiesen, dass der Mittelstand eine sehr breite Bevölkerungsschicht bezeichnet. Bei den Einzelpersonen umfasst die Spanne ein Monatseinkommen von 4100 bis 8800 Franken.

Die Lebensrealitäten seien somit sehr heterogen, hiess es. Um das politische Ziel, den Mittelstand zu entlasten, zu erreichen, müsse die Lage dieser Bevölkerungsgruppe präzis erfasst werden, damit gezielte Massnahmen abgeleitet werden könnten.

Der Kantonsrat will deswegen Auskunft zur aktuellen Lage des Mittelstands, zu Unterstützungsleistungen, zu Fehlanreizen und zur Wirkung von Entlastungsmassnahmen, etwa Steuerentlastungen oder Prämienverbilligungen.