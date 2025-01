Kantonsrat LU Kanton Luzern überprüft Kriterien für Kindergarteneintritt

Luzerner Buben und Mädchen sollen beim Eintritt in den Kindergarten kindergartenreif sein. Der Kantonsrat will, dass der Regierungsrat die Kriterien für den Eintritt in das freiwillige Kindergartenjahr überprüft.

Publiziert: 15:30 Uhr