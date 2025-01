Kantonsparlament Roland Broch soll auf Thomas Grüter im Luzerner Kantonsrat folgen

Roland Broch will die Nachfolge von Thomas Grüter im Luzerner Kantonsparlament antreten. Der 51-Jährige soll in der Märzsession vereidigt werden, wie die Mitte am Mittwoch mitteilte.

Publiziert: vor 9 Minuten