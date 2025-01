Luzern beleuchtet im Jubiläumsjahr 222 Jahre Kantonsgeschichte

Der Kanton Luzern hat am Mittwoch das 222. Jubiläumsjahr seit der Übergabe der Mediationsakte durch Napoleon 1803 eingeläutet. Mit einem abwechslungsreichen Programm will der Kanton der Bevölkerung die Kantonsgeschichte näher bringen.

1/2 Das Jubiläumsjahr startet am 19. Februar im Museum Luzern mit einer Ausstellung. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Am 19. Februar 1803 übergab Napoleon Bonaparte in Paris die Mediationsakte an eine Schweizer Delegation, wie die Luzerner Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Mittwoch schrieb. Dieses Dokument bildete die Basis für die Eigenständigkeit des Kantons, legte dessen Grenzen fest und verlieh ihm eine eigene Verfassung.

Deshalb wird das Jubiläumsjahr «LU222» am 19. Februar 2025 mit einer Ausstellung im Museum Luzern eröffnet. Dort wird jede Region des Kantons mit ihrer eigenen Szenerie und Geschichte vertreten sein, wie es hiess.

Doch gemäss Museumsdirektorin Tanja Warring möchte man im Jubiläumsjahr auch «Brücken in die Landschaft» schlagen. Auch in der Region wird die Geschichte und Kultur Luzerns erlebbar gemacht. Beispielsweise die Geschichten von Katharina Morel, Zeitgenossin Napoleons, Insektenforscher Walter Linsenmaier aus Ebikon oder den Frauen von der Romooser Schwesternegg.

Das Jubiläumsjahr ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie es hiess. Neben der Dienststelle Kultur und dem Museum Luzern beteiligen sich zahlreiche Partner, darunter Institutionen, Unternehmen und Vereine.

Informationen zu den insgesamt 222 Geschichten und Erlebnissen des Jubiläums sind auf einer multimedialen Projektwebsite abrufbar. Auf den Social-Media-Kanälen wird die Bevölkerung zudem dazu eingeladen, ihre eigenen Luzerner Geschichten beizutragen und so Teil des Jubiläumsjahres zu werden.

www.lu222.ch