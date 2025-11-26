In der vergangenen Woche brannte in Entlebuch ein Einfamilienhaus vollständig nieder. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital geflogen. Nun haben Brandermittler die Ursache geklärt.

Nach einem Brand eines Einfamilienhauses in Entlebuch LU steht nun die Brandursache fest. Foto: Luzerner Polizei

Am vergangenen Mittwoch (19. November) brannte in Entlebuch LU ein Einfamilienhaus vollständig nieder. Die Meldung über einen Brand im Gebiet Schwändi ging laut der Mitteilung der Luzerner Polizei kurz vor 01.00 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits in Flammen und brannte wenig später vollständig aus.

Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude konnte durch die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Wolhusen verhindert werden. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Helikopter ins Spital gebracht. Fünf Anwohner wurden vor Ort medizinisch kontrolliert, benötigten laut der Polizei jedoch keine medizinische Betreuung.

Eine Woche später steht die Brandursache nun fest, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt. Das Feuer sei aufgrund «unsorgfältig entsorgter, nicht vollständig erloschener Asche» ausgebrochen – so das Ergebnis der Brandermittler. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.