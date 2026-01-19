Werthenstein LU wählt neuen Gemeindepräsidenten

Der Mitte-Politiker Lukas Hermann (Mitte) ist still in das Amt des Gemeindepräsidenten von Werthenstein LU gewählt worden. Die für den 8. März geplante Ersatzwahl wird somit nicht durchgeführt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für das Präsidium endete am Montag, 12:00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt ging mit Lukas Hermann nur ein gültiger Wahlvorschlag ein, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

Lukas Hermann ist in Schachen, das zur Gemeinde Werthenstein gehört, aufgewachsen und lebt dort heute wieder mit seiner Frau und den beiden Kindern. Der 51-jährige arbeitet als Berufsschullehrer in Emmenbrücke. Laut Mitteilung engagiert er sich in der Feuerwehr Malters-Schachen und ist Mitglied der Feuerwehrkommission.

Er tritt das Amt mit einem Pensum von 45 Prozent am 1. September 2026 an. Hermann ist Nachfolger von Beat Bucheli (Mitte), der nach 22 Jahren im Amt seinen Rücktritt auf den 31. August 2026 angekündigt hatte.