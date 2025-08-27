Am Dienstagabend war ein Kosovare im Kanton Luzern viel zu schnell unterwegs. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Kosovare (32) war ausserorts mehr als 100 km/h zu schnell

Der Kosovare darf vorerst nicht mehr ans Steuer. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Darum gehts Autofahrer in Rothenburg LU mit 181 km/h gemessen, erlaubt waren 80 km/h

Fahrzeug sichergestellt, Führerausweis vorläufig abgenommen, Lenker vorläufig festgenommen

Ein Autofahrer wurde am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, auf der Bertiswilstrasse in Rothenburg LU bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 181 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesem Strassenabschnitt 80 km/h, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Das Fahrzeug konnte angehalten und der Lenker vorläufig festgenommen werden. Das Auto wurde sichergestellt und der Führerausweis des Mannes wurde ihm vorläufig abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der Kosovare (32) nicht mehr ans Steuer.

Der Raser wird angezeigt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.